2019-08-30T11:05:28+03:00
Происшествия

В Рязани осудили мужчину, покусавшего инспектора ДПС

Суд отправил автолюбителя в колонию-поселение
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 29 августа, суд Железнодорожного района Рязани вынес приговор в отношении жителя областного центра, который покусал инспектора ДПС. Его судили по статье «Применение насилия к представителям власти в связи с исполнением должностных обязанностей».

Инцидент произошел вечером 10 марта 2018 года на территории Железнодорожного района Рязани. Инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Общаясь с водителем, они заметили, что тот явно нетрезв. В свою очередь водитель, сказав, что документов на право управления автомобилем у него нет, поехал дальше. Сотрудники ГИБДД бросились в погоню и через какое-то время вновь остановили машину.

Водителя попросили выйти из салона, но тот и не думал соглашаться. Тогда сотрудники ДПС попытались извлечь нарушителя из салона. Последний продолжил отчаянное сопротивление. Он не менее трех раз ударил по рукам одного из полицейских, а затем натянул куртку на голову другому и нанес несколько ударов по голове, после чего еще и укусил за обе руки.

Свою вину подсудимый не признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на полтора года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На автовокзале застраховали сотрудника Роспотребнадзора против его воли
Футболисты из Полян одерживают очередную победу в чемпионате Рязани
Под Рязанью подстрелили мужчину, выгуливающего собаку
Шиловский рецидивист украл газовый котел в общежитиии
У Перинатального центра в Рязани сделали парковку на 100 машин
В селе под Рязанью иномарка сбила мужчину на электросамокате
В Рязани погиб младенец, за жизнь которого боролись 16 суток
Рязанец унес прокатный велосипед домой – об охранной системе он не знал
Полиция задержала водителя, скрывшегося с места ДТП на Халтурина
В страшной ночной аварии в Рязани погибли два человека
В Рязани кардиологи спасли мужчину, от которого отказались в столичной клинике
Центральному агентству недвижимости Рязани исполняется 28 лет
Будьте милосердны. В стаканчике из-под мороженого в парке застрял ежик
Для тушения свалки на «Химволокне» проложили 80-метровую рукавную линию