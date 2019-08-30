В Рязани осудили мужчину, покусавшего инспектора ДПС

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-30T11:05:28+03:00

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В четверг, 29 августа, суд Железнодорожного района Рязани вынес приговор в отношении жителя областного центра, который покусал инспектора ДПС. Его судили по статье «Применение насилия к представителям власти в связи с исполнением должностных обязанностей».

Инцидент произошел вечером 10 марта 2018 года на территории Железнодорожного района Рязани. Инспекторы ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Общаясь с водителем, они заметили, что тот явно нетрезв. В свою очередь водитель, сказав, что документов на право управления автомобилем у него нет, поехал дальше. Сотрудники ГИБДД бросились в погоню и через какое-то время вновь остановили машину.

Водителя попросили выйти из салона, но тот и не думал соглашаться. Тогда сотрудники ДПС попытались извлечь нарушителя из салона. Последний продолжил отчаянное сопротивление. Он не менее трех раз ударил по рукам одного из полицейских, а затем натянул куртку на голову другому и нанес несколько ударов по голове, после чего еще и укусил за обе руки.

Свою вину подсудимый не признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на полтора года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU