В РГУ вернется направление «Экономика и управление»
2 декабря стало известно, что в РГУ имени С.А. Есенина вновь будет направление «Экономика и управление». Приказ Рособрнадзора о переоформлении свидетельства о госаккредитации вышел 29 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Напомним, что этой аккредитации РГУ лишился полтора года назад. После чего львиная доля старшекурсников отправились в Радиотехнический и Агротехнологический университеты – на те же направления. Доучиваться и получать диплом. Студенты младших курсов делали выбор: перейти на смежные направления в родном РГУ, либо перевестись в другие вузы. Еще один вариант – остаться, закончить учебу, но получить диплом неустановленного образца.
Теперь вопрос снят. По информации ректора вуза Андрея Минаева, обучение по этому направлению здесь не прекращалось, и те, кто его пройдет, смогут получить дипломы государственного образца.
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ИСТОЧНИК KP.RU