В РГУ вернется направление «Экономика и управление»

СЕГОДНЯ 19:08 2019-12-02T19:08:46+03:00

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2 декабря стало известно, что в РГУ имени С.А. Есенина вновь будет направление «Экономика и управление». Приказ Рособрнадзора о переоформлении свидетельства о госаккредитации вышел 29 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что этой аккредитации РГУ лишился полтора года назад. После чего львиная доля старшекурсников отправились в Радиотехнический и Агротехнологический университеты – на те же направления. Доучиваться и получать диплом. Студенты младших курсов делали выбор: перейти на смежные направления в родном РГУ, либо перевестись в другие вузы. Еще один вариант – остаться, закончить учебу, но получить диплом неустановленного образца.

Теперь вопрос снят. По информации ректора вуза Андрея Минаева, обучение по этому направлению здесь не прекращалось, и те, кто его пройдет, смогут получить дипломы государственного образца.

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ИСТОЧНИК KP.RU