2019-12-02T19:08:46+03:00
Общество

В РГУ вернется направление «Экономика и управление»

Вуз переоформил соответствующую аккредитацию
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Планы по работе вуза 2 декабря обсудили губернатор Николай Любимов (слева) и ректор Андрей Минаев. Фото: Пресс-служба регионального правительства.Планы по работе вуза 2 декабря обсудили губернатор Николай Любимов (слева) и ректор Андрей Минаев. Фото: Пресс-служба регионального правительства.
Изменить размер текста:

2 декабря стало известно, что в РГУ имени С.А. Есенина вновь будет направление «Экономика и управление». Приказ Рособрнадзора о переоформлении свидетельства о госаккредитации вышел 29 ноября, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что этой аккредитации РГУ лишился полтора года назад. После чего львиная доля старшекурсников отправились в Радиотехнический и Агротехнологический университеты – на те же направления. Доучиваться и получать диплом. Студенты младших курсов делали выбор: перейти на смежные направления в родном РГУ, либо перевестись в другие вузы. Еще один вариант – остаться, закончить учебу, но получить диплом неустановленного образца.

Теперь вопрос снят. По информации ректора вуза Андрея Минаева, обучение по этому направлению здесь не прекращалось, и те, кто его пройдет, смогут получить дипломы государственного образца.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

РГУ возьмет на себя обучение по 6 направлениям закрывшегося филиала МГИК

Сейчас вузу необходимо подготовить документы для лицензирования (ПОДРОБНЕЕ)

Точка не поставлена

Областная прокуратура обжаловала постановление о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа в отношении ректора РГУ. Следствие вновь может вернуться к обвинению Андрея Минаева (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-игрок московского «Спартака» Самедов сыграл матч в Рыбновской школе-интернате
В Рязанской области в собственном доме, предположительно от переохлаждения, умер мужчина
На вторник в Рязанской области прогнозируют снег
Лжесотрудник банка обманул рязанца на 300 тысяч рублей
В Рязани из-за ОРВИ прекратили учебу 11 классов в 4 школах
На трех улицах Рязани в среду отключат электричество
Эксперт назвал предварительную причину массовой гибели птиц в Рязани
В туберкулезный санаторий в Кирицах поставляли «Снежок» сомнительного качества
В рязанской филармонии покажут балет «Лебединое озеро»
В Рязани сожгли 4 кг красной икры – на продукцию не было документов
Помогавший детдомам инспектор УФСИН попался на взятке
Под Рязанью девушка на Nissan жестко протаранила кроссовер BMW
В центре Рязани из окна выбросили котенка
В ДТП на путепроводе в Рязани пострадали четыре человека
В Рязани и области прошла волна пикетов в поддержку Сергея Левченко и Павла Грудинина
Под Рязанью умер пожилой участник соревнований по спортивному ориентированию
Загрязнивший рязанские реки на 4 млрд. рублей завод проиграл апелляцию
В понедельник в Рязанской области выше нуля температура не поднимется
Скончался рязанский священник, временно отстраненный от богослужений за нарушение ПДД
В Скопинском районе КАМАЗ раздавил «Ниву» - водитель чудом выжил
Дело о двойном убийстве в Рязани передано в суд
Аркадий Фомин поздравил единомышленников с днем рождения «Единой России»
В Рязани открылся фортепианный конкурс с участием пианистов из девяти стран
Собака на троллейбусе без хозяина доехала до центра Рязани