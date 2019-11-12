2019-11-12T13:04:32+03:00
Общество

РГУ возьмет на себя обучение по 6 направлениям закрывшегося филиала МГИК

Сейчас вузу необходимо подготовить документы для лицензирования
Мария БЛИНОВА
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Здание филиала МГИК на площади Театральной в Рязани. фото: Архив "КП".Здание филиала МГИК на площади Театральной в Рязани. фото: Архив "КП".
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12 ноября в РГУ им. С.А. Есенина прошла пресс-конференция с ректором Андреем Минаевым. Напомним, 7 ноября в отношении руководителя вуза и проректора Елены Кирьяновой прекращено уголовное дел, расследование которого велось с апреля.

Во время встречи тему обвинения журналисты, разумеется, не обошли. В числе прочих вопросов было и обучение по ряду направлений, переданных РГУ из закрывшегося «Кулька».

Напомним, рязанский филиал Московского государственного института культуры – ликвидирован. РГУ возьмет на себя 6 направлений обучения и Андрей Минаев их озвучил.

Это направлении подготовки по:

– библиотечно-информационной деятельности;

– социально-культурной работе;

– режиссуре театрализованных представлений;

– народному и художественному творчеству;

– документоведению и архивоведению;

– дизайну.

Сейчас в РГУ готовят пакет документов для лицензирования этих направлений обучения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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