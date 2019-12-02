2019-12-02T11:43:16+03:00
Общество

В Рязани сожгли 4 кг красной икры – на продукцию не было документов

Россельхознадзор вместе с прокуратурой продолжают рейды по рынкам города
Яков РЫКОВ
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Всего инспекторы изъяли 4 кг продукции.Всего инспекторы изъяли 4 кг продукции.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Сотрудники рязанского Россельхознадзора вместе с прокуратурой обнаружили на сельскохозяйственном рынке «Первомайский» красную икру без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, сообщает пресс-служба ведомства. Всего инспекторы изъяли 4 кг продукции.

В дальнейшем всю продукцию сожгли.

Напомним, ранее полиция изъяла в Рязани 6 кг фальсифицированной красной икры. Деликатес продавали по низкой цене, поэтому желающих купить было много. В ближайшее время «лососевую зернистую» уничтожат (читать подробнее).

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Предприятия, которое указано производителем, в природе не существует (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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