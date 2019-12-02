В Рязани сожгли 4 кг красной икры – на продукцию не было документов
Сотрудники рязанского Россельхознадзора вместе с прокуратурой обнаружили на сельскохозяйственном рынке «Первомайский» красную икру без документов, подтверждающих ее качество и безопасность, сообщает пресс-служба ведомства. Всего инспекторы изъяли 4 кг продукции.
В дальнейшем всю продукцию сожгли.
Напомним, ранее полиция изъяла в Рязани 6 кг фальсифицированной красной икры. Деликатес продавали по низкой цене, поэтому желающих купить было много. В ближайшее время «лососевую зернистую» уничтожат (читать подробнее).
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Предприятия, которое указано производителем, в природе не существует (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU