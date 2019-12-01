Под Скопином КАМАЗ раздавил «Ниву» - водитель чудом выжил

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-01T13:12:07+03:00

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30 ноября около полудня на трассе «Каспий» в Скопинском районе КАМАЗ с прицепом столкнулся с «Нивой» и буквально уничтожил ее. Глядя на фотографии, опубликованные издательством «Пресса», сложно поверить, что в легковом автомобиле мог кто-то выжить – он превратился в груду металла. Однако водителю «Нивы», который ехал один, несказанно повезло отделаться лишь царапинами.

Уточняется, грузовик – из Тамбовской области. По предварительной информации, управлявший им человек не сумел соблюсти безопасную дистанцию и этим спровоцировал ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU