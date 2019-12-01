Собака на троллейбусе без хозяина доехала до центра Рязани
Утром 30 ноября в троллейбусе №3 проехала собака без хозяина, сообщается в группе «Служба «Потеряшки»».
«Ехало животное до остановки улица Грибоедова. Спокойная и воспитанная, есть ошейник. Постоянно принюхивалась. Скорее всего, ищет своего хозяина», — говорится в сообщении Юлии Борщевой.
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ИСТОЧНИК KP.RU