2019-12-01T00:18:12+03:00
Общество

Собака на троллейбусе без хозяина доехала до центра Рязани

Зоозащитники ищут хозяина животного. Спокойному и воспитанному псу требуется надежный друг
Яков РЫКОВ
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Утром 30 ноября в троллейбусе №3 проехала собака без хозяина, сообщается в группе «Служба «Потеряшки»».

«Ехало животное до остановки улица Грибоедова. Спокойная и воспитанная, есть ошейник. Постоянно принюхивалась. Скорее всего, ищет своего хозяина», — говорится в сообщении Юлии Борщевой.

Напомним, пару месяцев назад в Рязани искали дом цирковой медведице Милашке. Животное больше не хотело работать и ее номер сократили (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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