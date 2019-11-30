2019-11-30T18:04:20+03:00
Происшествия

Лесовоз и легковушка попали в жесткое ДТП на Северной окружной дороге

В результате ДТП никто из людей не получил серьезных травм. Это предварительные данные, так как никто из официальных служб комментариев к настоящему времени не дал
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Фото: Александр Лунин | https://vk.com/voditelrzn62Фото: Александр Лунин | https://vk.com/voditelrzn62
Изменить размер текста:

29 ноября в Рязани на Северной окружной дороге произошло жесткое ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По предварительным данным, на дороге столкнулись лесовоз и легковой автомобиль.

В результате ДТП никто из людей не получил серьезных травм. Это предварительные данные, так как никто из официальных служб комментариев к настоящему времени не дал.

Напомним, этим же днем под Рязанью из-за гололедицы на трассе перевернулся Nissan

ДТП на Северной окруной. Лесовоз и легковушка.Автор видео - Александр Лунин | https://vk.com/voditelrzn62

ДТП. За рулем находился опытный водитель, правда, пенсионерка (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

С прискорбием вынуждены сообщить...

Рязанская область не сможет в этом году снизить число смертей в ДТП. Об этом заявили высокопоставленные руководители МВД РФ (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В начале декабря в Рязани будет плюсовая температура
Из-за непогоды рязанское управление МЧС перешло в режим повышенной готовности
Водолазы извлекли из Оки труп очередного рязанского рыбака
Неадекватный рязанец битой объяснил автомобилисту правила дорожного движения
Под Рязанью из-за гололедицы на трассе перевернулся Nissan
В Приокском 19-летний рязанец до смерти забил 50-летнюю женщину
Илья Варламов сравнил провинциальный шведский город с Рязанью
В Скопине из фронтовых болванок и гильз отольют «Колокол Победы»
На скользком мосту в Рязанской области грузовик потерял управление
Ушел из жизни известный рязанский филолог Борис Орлов
Игорь Морозов встретился с рязанскими предпринимателями
В «Наташкином» парке установят тренажеры для адаптационных занятий
Рязанка в инвалидной коляске участвовала в шоу «Мужское и женское»
В рязанских отделениях почтовой связи появилась собственная линейка кукол
При поддержке РНПК в школе №43 прошел форум «Время твоих возможностей»
В Рязанской области стали больше выявлять ВИЧ-инфицированных
В рязанском цирке выступят легендарные ВИА 70-80-х годов «Мы из СССР»
В Рязани стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
Каток с водой поверху – рязанские синоптики рассказали о погоде в выходные
Рязанский священник приглашает пробежаться с ним по парку
Готовясь к стихии, рязанские дорожники наращивают боеготовность
«Люксор» приглашает рязанцев на фильм «Аэронавты»
Стартовал прием заявок на бесплатные сладкие подарки детям к Новому году
В Рязани осудили этническую группировку за организацию незаконной миграции
В Клепиковском районе в бане погиб мужчина
Рязанская область не сможет в этом году снизить число смертей в ДТП