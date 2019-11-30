Лесовоз и легковушка попали в жесткое ДТП на Северной окружной дороге
29 ноября в Рязани на Северной окружной дороге произошло жесткое ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».
По предварительным данным, на дороге столкнулись лесовоз и легковой автомобиль.
В результате ДТП никто из людей не получил серьезных травм. Это предварительные данные, так как никто из официальных служб комментариев к настоящему времени не дал.
Напомним, этим же днем под Рязанью из-за гололедицы на трассе перевернулся Nissan
ДТП на Северной окруной. Лесовоз и легковушка.Автор видео - Александр Лунин | https://vk.com/voditelrzn62
ДТП. За рулем находился опытный водитель, правда, пенсионерка (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU