Лесовоз и легковушка попали в жесткое ДТП на Северной окружной дороге

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-30T18:04:20+03:00

В результате ДТП никто из людей не получил серьезных травм. Это предварительные данные, так как никто из официальных служб комментариев к настоящему времени не дал

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29 ноября в Рязани на Северной окружной дороге произошло жесткое ДТП, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

По предварительным данным, на дороге столкнулись лесовоз и легковой автомобиль.

В результате ДТП никто из людей не получил серьезных травм. Это предварительные данные, так как никто из официальных служб комментариев к настоящему времени не дал.

Напомним, этим же днем под Рязанью из-за гололедицы на трассе перевернулся Nissan

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/747050" frameborder="0"></iframe> ДТП на Северной окруной. Лесовоз и легковушка.Автор видео - Александр Лунин | https://vk.com/voditelrzn62

ДТП. За рулем находился опытный водитель, правда, пенсионерка (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU