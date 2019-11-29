В Рязани стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-29T14:54:27+03:00

Предпринимателей Рязани пригласили участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление.

Власти города принимают заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

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Предпринимателей Рязани пригласили участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Заявки принимают со 2 по 15 декабря администрация города.

Конкурс проводится среди юридических лиц и ИП в пяти номинациях. Лучшее Новогоднее оформление:

- торгового центра и торгового комплекса;

- продовольственного магазина;

- непродовольственного магазина;

- предприятия общественного питания;

- предприятия бытового обслуживания населения.

Победителей определит жюри по фотографиям, учтя следующие критерии: стилеобразующие элементы новогодней тематики в декоративно-художественном оформлении витрин и фасада, прилегающей территории, торгового зала и внешнем виде персонала.

Для участия в конкурсе необходимо составить заявку и лично принести в администрацию города.

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ИСТОЧНИК KP.RU