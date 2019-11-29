В Рязани стартует конкурс на лучшее новогоднее оформление
Предпринимателей Рязани пригласили участвовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление. Заявки принимают со 2 по 15 декабря администрация города.
Конкурс проводится среди юридических лиц и ИП в пяти номинациях. Лучшее Новогоднее оформление:
- торгового центра и торгового комплекса;
- продовольственного магазина;
- непродовольственного магазина;
- предприятия общественного питания;
- предприятия бытового обслуживания населения.
Победителей определит жюри по фотографиям, учтя следующие критерии: стилеобразующие элементы новогодней тематики в декоративно-художественном оформлении витрин и фасада, прилегающей территории, торгового зала и внешнем виде персонала.
Для участия в конкурсе необходимо составить заявку и лично принести в администрацию города.
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ИСТОЧНИК KP.RU