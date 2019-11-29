Каток с водой поверху – рязанские синоптики рассказали о погоде в выходные

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-29T14:57:57+03:00

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Региональное управление МЧС опубликовало прогноз рязанского Гидрометцентра на 30 ноября.

В субботу будет облачно. Облака принесут с собой дождь и мокрый снег, причем уровень осадков – 14 мм (в пересчете на воду). Для примера: летом при таком показателе проходит настоящий ливень, в народе именуемый «как из ведра».

На дорогах гололед и налипание мокрого снега. Ветер южный, 7-12 м/с, при порывах его скорость будет достигать ночью 17 м/с, днем – 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью -3...+2°С, днем -1…+4°C.

По предварительному прогнозу метеорологов на 1 декабря, в воскресенье осадки угомонятся, но ночью подморозит до -6…-1°С, днем по области -4…+1ºС.

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ИСТОЧНИК KP.RU