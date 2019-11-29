Готовясь к стихии, рязанские дорожники наращивают боеготовность

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-29T14:16:52+03:00

На борьбу с гололедом и водой поверх него отправят 90 спецмашин

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Дорожные предприятия Рязанской области переведены в режим повышенной готовности, отрапортовал региональный минтранс. Мобилизация вызвана крайне неблагоприятным прогнозом погоды.

На дороги областного значения уже вышло около 90 спецмашин, которые обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами. Там, где опаснее всего, обработку проведут несколько раз.

Это крутые спуски, участки непосредственно перед светофорами, дороги, по которым курсируют школьные автобусы. При ухудшении условий, число спецмашин обещают увеличить до полутора сотен.

Минтранс призывает не мешать работе техники, а самим водителям – быть крайне осторожными на дороге.

Телефон «горячей линии» областного минтранса +7 (4912) 28-09-60.

ИСТОЧНИК KP.RU