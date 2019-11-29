Стартовал прием заявок на бесплатные сладкие подарки детям к Новому году

СЕГОДНЯ 12:07 2019-11-29T12:27:16+03:00

Всего в Рязанской области выдадут 25 тысяч таких наборов

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Региональное Управление социальной защиты населения сообщило о новогодних подарках, подготовленных на деньги областного бюджета.

На бесплатные сладкие наборы имеют право дети в возрасте от 2 до 14 лет включительно:

– из многодетных малообеспеченных семей;

– инвалиды;

– дети военнослужащих (сотрудников), погибших при исполнении служебных обязанностей.

В наборе весом в 1 кг будет 60 кондитерских изделий. Это шоколадные конфеты, молочный шоколад, суфле, жевательный мармелад и другие лакомства. Все они упакованы в красивый жестяной домик с иллюстрациями зимних гуляний. В честь того, что Рязань стала «Новогодней столицей России – 2020», упаковку украсят и сказочные персонажи нашего края – Косопуз, Баба Рязанская, Добрыня Никитич и Забава Путятишна.

В общей сложности подготовлено порядка 25 тысяч сладких новогодних подарков. Для того, чтобы их получить, родители либо законные представители ребенка должны обратиться в районный отдел социальной защиты населения по месту жительства.

Адреса в Рязани:

– Октябрьский район: ул. Горького, 1, телефон 44-46-69;

– Железнодорожный район: ул. Дзержинского, д. 7, телефон 98-48-68;

– Московский район: Московское шоссе, д.18, телефон 34-02-28;

– Советский район плюс Рязанский район области: ул. Ленина, 35, телефон 25-34-06.

Адреса отделов в районах области здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU