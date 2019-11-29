2019-11-29T11:22:38+03:00
Происшествия

Оштрафованы еще более 6 тысяч рязанских водителей, не пропустивших пешеходов

За то же время наказали и 9 тысяч пеших участников движения
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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Рязанская Госавтоинспекция опубликовала статистику по ДТП с пешеходами за январь-октябрь 2019 года. За это время зарегистрировано 315 таких аварий, в которых 39 человек погибли и 324 получили травмы.

Треть всех ДТП с пешеходами произошли прямо на «зебре» – погибли 6 человек, более сотни травмированы.

Что касается виновников аварий, то примерно в половине случаев это те, кто передвигается вдоль проезжей части, в половине – следующие поперек нее.

Штрафуют тем временем обе категории: за нарушение правил в районе «зебры» оштрафованы 6,5 тысячи водителей, за проход вне нее 9 тысяч пешеходов.

– Переходить проезжую часть следует по пешеходным переходам, а при их отсутствии – по перекресткам,– напоминают в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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