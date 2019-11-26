В Рязани водитель сбил на переходе женщину и увез ее в своем автомобиле

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-26T17:40:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 25 ноября, на улице Дзержинского у дома №24 на нерегулируемом пешеходном переходе примерно в половине пятого вечера автомобиль Chevrolet Cruze сбил женщину. Информация об этом вместе с видеозаписью инцидента появилась в группе «Подслушано у водителей Рязани» в социальной сети «ВКонтакте».

Водитель усадил пострадавшую в свой автомобиль и повез, по его словам, в травмпункт.

По словам сотрудников пресс-службы УМВД по Рязанской области, об инциденте им известно. Пострадавшая обращалась за медицинской помощью. По факту ДТП возбуждено административное производство. Проводится проверка.

Рязань. Сбили на переходе..

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

В Путятинском районе на федеральной трассе перевернулась фура с фруктами

Грузовым автомобилем управлял водитель из Дагестана (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU