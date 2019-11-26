В Рязани водитель сбил на переходе женщину и увез ее в своем автомобиле
В понедельник, 25 ноября, на улице Дзержинского у дома №24 на нерегулируемом пешеходном переходе примерно в половине пятого вечера автомобиль Chevrolet Cruze сбил женщину. Информация об этом вместе с видеозаписью инцидента появилась в группе «Подслушано у водителей Рязани» в социальной сети «ВКонтакте».
Водитель усадил пострадавшую в свой автомобиль и повез, по его словам, в травмпункт.
По словам сотрудников пресс-службы УМВД по Рязанской области, об инциденте им известно. Пострадавшая обращалась за медицинской помощью. По факту ДТП возбуждено административное производство. Проводится проверка.
Рязань. Сбили на переходе..
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ИСТОЧНИК KP.RU
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