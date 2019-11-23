45-летний рязанец сбил на пешеходном переходе мать с сыном
22 ноября 45-летний, как выяснилось позже – абсолютно трезвый рязанец, не рассчитал скорость движения своей Skoda Octavia. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.
Мужчина ехал от РГРТУ в сторону улицы Дзержинского. Напротив дома 53 по улице Гагарина в 20.10 он сбил двух человек, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Это были 38-летняя мать и ее семилетний сын, которого отвезли с черепно-мозговой травмой в ОДКБ.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU