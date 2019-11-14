В Рязани маршрутка задавила женщину на пешеходном переходе

14 Нояб. 10:24 2019-11-14T10:24:16+03:00

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13 ноября в Рязани мироавтобус Ford Transit сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП совершил 34-летний житель Рязанской области - работник одной из коммерческих фирм-перевозчиков, обслуживающих городские маршруты (табличку с номером он предусмотрительно снял).

Инцидент случился у дома №4 на улице Свободы в 14.35. 41-летнюю пострадавшую на «скорой» доставили в медицинское учреждение.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, всего за сутки в шести ДТП пострадали шесть человек, включая одного ребенка. Автоинспекторы выявили больше 8500 нарушений ПДД и поймали четырех водителей, севших за руль пьяными.

ИСТОЧНИК KP.RU