Почти одновременно в Рыбном и Рязани на пешеходных переходах сбили школьницу и парня

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-31T12:46:05+03:00

Фото с места ДТП в городе Рыбное.

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В среду, 30 октября, в 17.30 в райцентре Рыбное неустановленный автомобиль сбил 16-летнюю школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло на улице Большой возле дома №4в. Пострадавшая обращалась за медицинской помощью.

Предполагается, что водитель, скрывшийся с места происшествия, передвигался на автомобиле Renault Sandero.

Примерно в это же время (в 17.50) в Рязани на улице Весенней у дома №16 предположительно автомобиль Kia Rio сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 21-летнего парня. Водитель-нарушитель в этом случае также скрылся. Пострадавший молодой человек обращался за медицинской помощью.

Полиция принимает меры к поиску обоих водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU