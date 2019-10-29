Легковушка сбила восьмилетнюю девочку на одной из улиц города Сасово

СЕГОДНЯ 19:41 2019-10-29T21:59:16+03:00

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Во вторник, 29 октября, в райцентре Сасово примерно в половине первого дня автомобиль Lada Granta сбил восьмилетнюю девочку. Дорожный инцидент произошел на улице Мишина. Известно, что за рулем автомобиля находился 64-летний мужчина, а девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Издательство «Пресса» сообщает, что пострадавшая с незначительными травмами доставлена в Сасовский межрайонный медицинский центр. Какое-то время она останется под наблюдением врачей.

ГИБДД по факту ДТП проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU