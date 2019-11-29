Ночью на рязанской дороге ВАЗ с прицепом влетел в дерево
В четверг, 28 ноября, около 23.05 в Шацком районе произошло ДТП. Авария случилась на 360 км дороги М-5 «Урал», сообщает пресс-служба рязанского Управления ГИБДД.
55-летний мужчина из Пензенской области ехал на ВАЗ-2107 с прицепом – направлялся в сторону Москвы. По предварительной информации, не учтя ухудшившиеся погодные условия, он превысил скорость и не справился с управлением – машина улетела в кювет и врезалась в дерево. Водителя отправили в больницу.
Помимо этой аварии за минувшие сутки в регионе произошло 5 ДТП, в которых 7 человек, в том числе ребенок, получили травмы. Инспекторы задержали двух пьяных водителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU