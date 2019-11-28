2019-11-28T10:59:14+03:00
Происшествия

На рязанской дороге жестко столкнулись «Лада» и Renault

Пострадал молодой человек – пассажир одной из машин
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В среду, 27 ноября, около 19.15 в Сасовском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанского Управления ГИБДД. Авария случилась на 406 км дороги М-5 «Урал».

30-летний мужчина из Санкт-Петербурга ехал на «Ладе Ларгус» в сторону столицы и столкнулся с Renault Megane. За рулем иномарки был 42-летний житель Рязанской области.

В результате аварии пострадал пассажир отечественной легковушки. 20-летний парень обращался за помощью медиков, госпитализации не потребовалось.

Инспекторы проводят проверку.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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