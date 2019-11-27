В ДТП на М5 под Рязанью пострадала женщина
В Рыбновском районе столкнулись Toyota и Hyundai
Фото: 62.мвд.рф
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26 ноября в Рыбновском районе произошла авария с участием Toyota Highlander и Hyundai Solaris. Автомобили столкнулись в 19.00 на 171 километре трассы М5 «Урал».
Как сообщает пресс-служба областного УМВД, спровоцировал ДТП, по предварительной информации, 52-летний рязанец на кроссовере. Седаном управлял 25-летний житель Рязанской области.
В результате столкновения медицинская помощь понадобилась 30-летней пассажирке Hyundai.
Всего за минувшие сутки в трех ДТП пострадали три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU