Рязанцев предупредили об опасной мухе – переносчике холеры

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-29T08:39:26+03:00

Насекомое завезли в страну с партией бананов из Эквадора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многоядная горбатка не только поражает фрукты и овощи, но и вызывает страшные миазы у человека. Завезли насекомое в страну с партией бананов из Эквадора

Изменить размер текста: A A

Специалисты Россельхознадзора предупредили рязанцев о появлении в России опасной многоядной мухи-горбатки. Насекомое завезли в страну с партией бананов из Эквадора, сообщает пресс-служба ведомства.

Взрослые горбатки — небольшие насекомые длиной от 0,5 до 6 мм, как правило, окрашенные в черный или желтоватый цвет. Грудь у большинства видов приподнята и имеет форму горба.

Как отмечают специалисты, горбатки вредят плантациям культивируемых грибов. Известны случаи, когда эти мухи становились переносчиками чумы пчел, а также вызывают миазы (паразитарные заболевания) у человека и домашнего скота.

Насекомое поражает картофель, бананы, дыни, мандарины, апельсины, муку, сою, сыр и вяленую рыбу.

«Муха-горбатка представляет серьезную угрозу не только продовольственной безопасности России, но и опасна для человека и животных, так как является переносчиком холеры», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Обо всех случаях выявления мухи-горбатки, звоните в Россельхознадзор по телефону: 8 (4912) 34-63-48 в отдел фитосанитарного и семенного контроля и надзора.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанский владыка рассказал о спасенном попугае и рае для животных

Митрополит Марк напомнил православным, что любить нужно всех, но обольщаться не стоит, наследниками рая могут быть далеко не все (подробнее).

Рязанцам рассказали, как предотвратить картофельный рак

Пораженные патогенным грибком клубни становятся непригодными для употребления в пищу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU