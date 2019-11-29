2019-11-29T08:39:26+03:00
Общество

Рязанцев предупредили об опасной мухе – переносчике холеры

Многоядная горбатка не только поражает фрукты и овощи, но и вызывает страшные миазы у человека. Завезли насекомое в страну с партией бананов из Эквадора
Яков РЫКОВ
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Насекомое завезли в страну с партией бананов из Эквадора.Насекомое завезли в страну с партией бананов из Эквадора.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Специалисты Россельхознадзора предупредили рязанцев о появлении в России опасной многоядной мухи-горбатки. Насекомое завезли в страну с партией бананов из Эквадора, сообщает пресс-служба ведомства.

Взрослые горбатки — небольшие насекомые длиной от 0,5 до 6 мм, как правило, окрашенные в черный или желтоватый цвет. Грудь у большинства видов приподнята и имеет форму горба.

Как отмечают специалисты, горбатки вредят плантациям культивируемых грибов. Известны случаи, когда эти мухи становились переносчиками чумы пчел, а также вызывают миазы (паразитарные заболевания) у человека и домашнего скота.

Насекомое поражает картофель, бананы, дыни, мандарины, апельсины, муку, сою, сыр и вяленую рыбу.

«Муха-горбатка представляет серьезную угрозу не только продовольственной безопасности России, но и опасна для человека и животных, так как является переносчиком холеры», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Обо всех случаях выявления мухи-горбатки, звоните в Россельхознадзор по телефону: 8 (4912) 34-63-48 в отдел фитосанитарного и семенного контроля и надзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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