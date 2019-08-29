Рязанцам рассказали, как предотвратить картофельный рак
Региональный Россельхознадзор предупредил рязанцев об одной из самых опасных болезней, поражающей картофельные клубни — рак картофеля. В результате заражения плод имеет непривлекательный внешний вид и становится непригодным для употребления в пищу.
Как отметили в ведомстве, одной из причин образования рака картошки является ее посадка на одно и то же место несколько лет подряд. Споры патогенного гриба могут передаваться вместе с рабочей одеждой, обувью, инструментом или распространяться насекомыми.
Сначала вокруг глазков клубня маленькие светлые бугорки, которые начинают темнеть и увеличиваться в размере, а потом превращаются в бурые бородавчатые наросты.
«Патогенный гриб зимует в почве, а весной трансформируются в зооспоры. Зооспорангии имеют свойство жить в почве на протяжении 30 лет, ожидая подходящих условий», - говорится в сообщении Россельхознадзора.
Специалисты рекомендуют рязанцам сжигать растения с зараженного участка, и ближайшие три-четыре года не выращивать на нем картофель. Сажать можно только капусту, лук, свеклу или огурцы.
Кроме того, для предотвращения картофельного рака необходимо соблюдать севооборот, тщательно удалять сорняки и выращивать устойчивых к болезни сорта картофеля.
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ИСТОЧНИК KP.RU