Рязанцам рассказали, как предотвратить картофельный рак

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-29T14:31:41+03:00

Сначала вокруг глазков клубня маленькие светлые бугорки, которые начинают темнеть и увеличиваться в размере, а потом превращаются в бурые бородавчатые наросты. Фото: Иван МАКЕЕВ

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Региональный Россельхознадзор предупредил рязанцев об одной из самых опасных болезней, поражающей картофельные клубни — рак картофеля. В результате заражения плод имеет непривлекательный внешний вид и становится непригодным для употребления в пищу.

Как отметили в ведомстве, одной из причин образования рака картошки является ее посадка на одно и то же место несколько лет подряд. Споры патогенного гриба могут передаваться вместе с рабочей одеждой, обувью, инструментом или распространяться насекомыми.

Сначала вокруг глазков клубня маленькие светлые бугорки, которые начинают темнеть и увеличиваться в размере, а потом превращаются в бурые бородавчатые наросты.

«Патогенный гриб зимует в почве, а весной трансформируются в зооспоры. Зооспорангии имеют свойство жить в почве на протяжении 30 лет, ожидая подходящих условий», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Специалисты рекомендуют рязанцам сжигать растения с зараженного участка, и ближайшие три-четыре года не выращивать на нем картофель. Сажать можно только капусту, лук, свеклу или огурцы.

Кроме того, для предотвращения картофельного рака необходимо соблюдать севооборот, тщательно удалять сорняки и выращивать устойчивых к болезни сорта картофеля.

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ИСТОЧНИК KP.RU