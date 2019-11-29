Рязанцам напомнили об обязанности устанавливать адресные таблички на домах
С начала этого года к административной ответственности и выплате штрафов в размере 31 тысяча рублей привлекли 397 владельцев зданий за отсутствие номерного знака или адресной таблички на жилом доме. Об этом сообщает администрация Рязани.
Собственники обязаны иметь номера и указатели улиц на жилых домах и поддерживать их в исправном состоянии.
Для размещения адресных аншлагов необходимо учесть следующие требования:
- единая вертикальная отметка размещения указателей на соседних фасадах;
- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);
- на объектах адресации, находящихся на двух и более улицах, адресные аншлаги устанавливаются со стороны каждой улицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU