2019-11-29T06:00:47+03:00
Общество

Рязанцам напомнили об обязанности устанавливать адресные таблички на домах

С начала года власти города оштрафовали около 400 человек на общую сумму 31 тысяч рублей
Яков РЫКОВ
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На каких-то домах в Рязани сразу две таблички - старая и обновленная.На каких-то домах в Рязани сразу две таблички - старая и обновленная.
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С начала этого года к административной ответственности и выплате штрафов в размере 31 тысяча рублей привлекли 397 владельцев зданий за отсутствие номерного знака или адресной таблички на жилом доме. Об этом сообщает администрация Рязани.

Собственники обязаны иметь номера и указатели улиц на жилых домах и поддерживать их в исправном состоянии.

Для размещения адресных аншлагов необходимо учесть следующие требования:

- единая вертикальная отметка размещения указателей на соседних фасадах;

- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);

- на объектах адресации, находящихся на двух и более улицах, адресные аншлаги устанавливаются со стороны каждой улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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