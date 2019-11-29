Рязанцам напомнили об обязанности устанавливать адресные таблички на домах

СЕГОДНЯ 05:49 2019-11-29T06:00:47+03:00

На каких-то домах в Рязани сразу две таблички - старая и обновленная.

С начала года власти города оштрафовали около 400 человек на общую сумму 31 тысяч рублей

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С начала этого года к административной ответственности и выплате штрафов в размере 31 тысяча рублей привлекли 397 владельцев зданий за отсутствие номерного знака или адресной таблички на жилом доме. Об этом сообщает администрация Рязани.

Собственники обязаны иметь номера и указатели улиц на жилых домах и поддерживать их в исправном состоянии.

Для размещения адресных аншлагов необходимо учесть следующие требования:

- единая вертикальная отметка размещения указателей на соседних фасадах;

- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек);

- на объектах адресации, находящихся на двух и более улицах, адресные аншлаги устанавливаются со стороны каждой улицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU