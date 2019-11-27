В Рязани ищут наследников двух квартир и земельного участка
Администрация Рязани ищет наследников на две квартиры и земельный участок. Речь идет о земельном участке, расположенном в ТСН «Сад №2 завода САМ», а также 1/2 доли в квартире №21 по адресу: Рязань, ул. Матросова, 3. Собственницей указанного имущества являлась Логинова Ольга Владимировна, которая умерла еще 9 мая 2012 года.
Кроме того, городские власти ищут наследников Демина Владимира Сергеевича, ушедшего из жизни 1 апреля 2019 года. На праве собственности ему принадлежала квартира №142 в доме №2 корпус 2 по улице Зубковой.
В настоящее время это имущество имеет признаки выморочного, то есть, если не объявятся наследники — и земля, и квартиры перейдут в собственность города Рязань.
В случае объявления наследников или лиц, имеющих сведения о наследниках, просьба обратиться в управление земельных ресурсов и имущественных отношений администрации Рязани — улица Введенская, 107, кабинет №220, тел.: (4912) 29-78-27 или в управление энергетики и ЖКХ — улица Пожалостина, 27, кабинет №12, тел.: (4912) 27-49-31.
Срок обращения – 30 дней.
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ИСТОЧНИК KP.RU