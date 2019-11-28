Капремонт обхода рязанского райцентра начнут в следующем году

СЕГОДНЯ 18:29 2019-11-28T18:29:44+03:00

В плане работ – тротуары и освещение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завершить все работы планируют еще спустя год

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Обход р.п. Кадом капитально отремонтируют. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил на встрече с жителями области. По информации пресс-службы рязанского правительства обсуждалась реализация национальных проектов в регионе.

По словам главы региона, капремонт обхода райцентра начнут в 2020 году, а завершат – в 2010-м.

– Делать это необходимо. Эта дорога важна и для соцобъектов, и для разгрузки Кадома от транзитного транспорта, – добавил губернатор.

Сейчас специалисты должны сделать комплексное проектирование, предусматривающее тротуары и освещение.

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ИСТОЧНИК KP.RU