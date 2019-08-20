Михайловский обход включат в план ремонта автомобильных дорог
20 августа во время рабочего визита в Михайловский район губернатор Николай Любимов поручил региональному министерству транспорта оперативно подготовить заявку в Минтранс РФ для включения обхода города Михайлова в план ремонта автомобильных дорог. Напомним, михайловский обход с 2019 года находится в федеральной собственности.
- Всем районам надо помогать, и мы знаем у кого лучше ситуация, а у кого похуже. Сейчас национальные проекты, которые мы реализуем в этой сфере, позволяют нам направить больше ресурсов на эти автодороги, – заявил Любимов.
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ИСТОЧНИК KP.RU