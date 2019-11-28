Как 50 лет назад: В пятницу в Рязани ожидается гололед и сильный ветер
В пятницу, 29 ноября, в Рязани ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки, гололедные явления, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на рязанский гидрометеоцентр. Ветер юго-восточный, южный до 10 м/с, днем местами порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха по Рязанской области ночью -6...-1°С, днем -2…+3°C.
Кстати, ровно 50 лет назад, 29 ноября 1969 года в Рязани была облачная погода, осадки, слабый гололед и гололедица. Сильный западный ветер.
Утром температура воздуха составила 2-7 градусов тепла, а днем столбик термометра понизился до 0 и -3С.
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ИСТОЧНИК KP.RU