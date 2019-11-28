Как 50 лет назад: В пятницу в Рязани ожидается гололед и сильный ветер

СЕГОДНЯ 17:35 2019-11-28T17:40:48+03:00

29 ноября 1969 года в Рязани была облачная погода, осадки, слабый гололед и гололедица. Фото: Олег УКЛАДОВ

Температура воздуха днем в областном центре не опустится ниже 2 градусов тепла

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В пятницу, 29 ноября, в Рязани ожидается облачная погода. Местами небольшие осадки, гололедные явления, сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на рязанский гидрометеоцентр. Ветер юго-восточный, южный до 10 м/с, днем местами порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха по Рязанской области ночью -6...-1°С, днем -2…+3°C.

Кстати, ровно 50 лет назад, 29 ноября 1969 года в Рязани была облачная погода, осадки, слабый гололед и гололедица. Сильный западный ветер.

Утром температура воздуха составила 2-7 градусов тепла, а днем столбик термометра понизился до 0 и -3С.

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ИСТОЧНИК KP.RU