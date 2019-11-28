Четыре лещика и 18 щук: У рязанских браконьеров изъяли почти 11 кг рыбы

СЕГОДНЯ 08:25 2019-11-28T08:25:37+03:00

Инспекторы Росрыболовства провели 18 рейдов на водоемах региона. Нарушители не побрезговали даже стограммовым подустом

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За последние две недели ноября сотрудники рязанского Росрыболовства провели 18 рейдов и обнаружили 27 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы изъяли 4 запрещенных орудий лова, в том числе - 200 метров сетей. Общий вес выловленной рыбы составил всего 10,9 кг.

В сети браконьеров попали следующие виды рыб:

- четыре леща общим весом 1,5 кг;

- 18 щук общим весом 8,6 кг;

- один налим весом 0,7 кг;

- один подуст весом 0,1 кг.

Отмечается, что всю добычу браконьеры выловили на реке Цна Сасовского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU