Шесть карасиков. У рязанских браконьеров за месяц изъяли 8 кг рыбы

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-01T15:13:29+03:00

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За неполный октябрь сотрудники рязанского Росрыболовства провели 38 рейдов и обнаружили 45 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы изъяли 15 запрещенных орудий лова, в том числе - 465 метров сетей. Общий вес выловленной рыбы составил всего 8 кг.

В сети браконьеров попали следующие виды рыб:

- пять лещей весом 2 кг;

- одна щука весом 0,7 кг;

- девять плотвы весом 2,1 кг;

- шесть окуней весом 1,7 кг;

- шесть карасей весом 1,5 кг.

К административной ответственности рыбинспекторы привлекли 34 человека.

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Более 3 км сетей и 26 кг налима, щуки и другой рыбы

Все это изъяли инспекторы Росрыболовства и у рязанских браконьеров. Два материала направлены в прокуратуру для возбуждения уголовного дела... (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU