18 Нояб. 12:07 2019-11-18T12:30:40+03:00

Три карасика и щука. У рязанских браконьеров изъяли 7 кг рыбы Фото: Михаил ФРОЛОВ

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За последние две недели ноября сотрудники рязанского Росрыболовства провели 22 рейда и обнаружили 20 нарушений, сообщает пресс-служба ведомства. Инспекторы изъяли 10 запрещенных орудий лова, в том числе - 440 метров сетей. Общий вес выловленной рыбы составил всего 7,4 кг.

В сети браконьеров попали следующие виды рыб:

- пять лещей общим весом 4 кг;

- одна щука весом 1,5 кг;

- шесть штук плотвы общим весом 0,7 кг;

- три карасика общим весом 1,2 кг.

Напомним, в конце октября рязанские инспекторы Росрыболовства изъяли 8 кг незаконно добытой рыбы.

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ИСТОЧНИК KP.RU