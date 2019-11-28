2019-11-28T12:14:17+03:00
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве у клуба Angels – он был в розыске 8 лет

С ним проводятся следственные действия
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Рязанской области.Фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Рязанской области.
Изменить размер текста:

Владимира Хламцова, подозреваемого в убийстве около клуба Angels, задержали, сообщила пресс-служба регионального управления Следкома. 41-летнего рязанца разыскивали больше 8 лет – по версии следствия, он причастен к смерти 28-летнего мужчины.

Тело с признаками насильственной смерти обнаружили 2 мая 2011 года на улице Вокзальной. По информации следователей, в ночь на 2 мая в клубе Angels поссорились несколько нетрезвых молодых людей. Двое из них жестоко избили третьего – били по голове и туловищу. От ударов 28-летний мужчина умер на месте. Избивавшие его скрылись.

Позже одного из них задержали, и в июле 2012 года суд вынес приговор, отправив мужчину в колонию строгого режима на 12 лет.

Второго же объявили в международный розыск. Подробности поисков и задержания не сообщаются, но сейчас Владимир Хламцов уже под стражей. С ним проводятся следственные действия.

Напомним, убитый – адвокат Иван Талалуев, а один из убийц – 20-летний рязанский студент.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Всех подозреваемых в убийстве бизнесмена Алексея Громова взяли под стражу

Только один из них отказался давать показания (ПОДРОБНЕЕ)

Следствие ходатайствовало перед судом о том, чтобы подозреваемого в убийстве ветерана Павла Макеева и его супруги оставили в СИЗО

Назван новый срок содержания под стражей (ПОДРОБНЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Рязани объяснили, почему в троллейбусе рухнула лампа с потолка
В Рязани впервые заменили синтетические протезы сосудов на донорские
В Рязани на могиле детей, погибших от немецкой авиабомбы, отслужили литию
В Спасском районе на пожаре в жилом доме серьезно пострадал мужчина
В Рязани обсудили вопросы детской безопасности
Чуть не прибило: В троллейбусе на рязанца с потолка рухнула лампа
Всем покупателям квартир в ЖК «Еврокласс» подарят кладовку или отделку
На рязанской дороге жестко столкнулись «Лада» и Renault
Грубо нарушивший ПДД рязанский священник публично извинился
Рязанский владыка рассказал о спасенном попугае и рае для животных
Рязанских водителей предупредили о гололеде
В Шилове полыхнул жилой дом – погиб мужчина
Четыре лещика и 18 щук: У рязанских браконьеров изъяли почти 11 кг рыбы
Профессионалы не смогли выбрать гимн Рязани – Новогодней столицы
Рязанские энергетики завысили плату за подключение к электросетям в 65 раз
Чиновники вновь заявили о невозможности завоза мусора в Рязанскую область из Москвы
Сити-менеджер Рязани Елена Сорокина ответила на коллективное обращение из УРТ
Четыре серебряных волонтера будут работать в «Новогодней столице–2020»
В Касимовском суде рассмотрено уголовное дело о шпионской технике
Рост числа пострадавших в ДТП связали с «новым качеством» рязанских дорог
Маламуты и самоеды. Под Рязанью пройдут гонки на ездовых собаках
Вокруг елки на Лыбедском бульваре в Рязани обустраивают каток
Фракция «Единая Россия» будет добиваться увеличения мест в детских садах