Задержан подозреваемый в убийстве у клуба Angels – он был в розыске 8 лет

СЕГОДНЯ 12:04 2019-11-28T12:14:17+03:00

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Владимира Хламцова, подозреваемого в убийстве около клуба Angels, задержали, сообщила пресс-служба регионального управления Следкома. 41-летнего рязанца разыскивали больше 8 лет – по версии следствия, он причастен к смерти 28-летнего мужчины.

Тело с признаками насильственной смерти обнаружили 2 мая 2011 года на улице Вокзальной. По информации следователей, в ночь на 2 мая в клубе Angels поссорились несколько нетрезвых молодых людей. Двое из них жестоко избили третьего – били по голове и туловищу. От ударов 28-летний мужчина умер на месте. Избивавшие его скрылись.

Позже одного из них задержали, и в июле 2012 года суд вынес приговор, отправив мужчину в колонию строгого режима на 12 лет.

Второго же объявили в международный розыск. Подробности поисков и задержания не сообщаются, но сейчас Владимир Хламцов уже под стражей. С ним проводятся следственные действия.

Напомним, убитый – адвокат Иван Талалуев, а один из убийц – 20-летний рязанский студент.

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ИСТОЧНИК KP.RU