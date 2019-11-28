Всем покупателям квартир в ЖК «Еврокласс» подарят кладовку или отделку

СЕГОДНЯ 11:48 2019-11-28T11:48:39+03:00

В честь своего дня рождения «Зеленый сад» проведет еще и розыгрыш призов

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В субботу, 30 ноября, один из крупнейших рязанских застройщиков отметит свой 19-й день рождения. В честь праздника Группа компаний «Зеленый сад» делает подарки всем, кто до 31 декабря 2019 года купит квартиру в новом жилом комплексе в Кальном. Среди них разыграют и 2 ценных приза.

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Каждый покупатель квартиры в жилом квартале «Еврокласс» может выбрать в качестве подарка от «Зеленого сада» кладовое помещение на этаже или предчистовую отделку «White Box». Для всех, кто сделает покупку до конца года, проведут розыгрыш ремонта «RENT» от «Зеленого сада».

Специальная программа «Быстрый ремонт - RENT» - это реальная возможность получить отделку квартиры «под ключ». Это не только экономия времени (на ремонт уйдет всего 45 дней), но и снижение расходов до 600 000 рублей на работы по отделке и на материалы. Гарантия на все отделочные работы – 5 лет.

Жилой квартал «Еврокласс» в Кальном – это 5 новых 25-этажных домов на комплексно благоустроенной территории площадью 9 гектаров. Экологически чистые и энергосбергающие строительные материалы, рациональные планировки квартир, уникальная система безопасности «Антитеррор», полноценная инфраструктура, развивающие детские и спортивные площадки, большая зеленая зона, прямой выезд на Муромское шоссе, собственная управляющая жилищная компания – все это ЖК «Еврокласс».

Полную информацию об акциях и скидках, о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно получить в отделе продаж по адресу: г. Рязань, Солотчинское шоссе, 2. Телефон: +7 (4912) 77 77 77.

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ИСТОЧНИК KP.RU