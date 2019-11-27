Сити-менеджер Рязани Елена Сорокина ответила на коллективное обращение из УРТ
На своей странице в facebook глава администрации Елена Сорокина ответила на коллективное письмо сотрудников УРТ. Градоначальник считает, что ситуация «требует безотлагательного решения».
Для преодоления разногласий между сотрудниками и руководством УРТ будет создана рабочая группа. Возглавит ее… Андрей Михно, «начальник транспортного цеха» при администрации Рязани. Кто еще будет в нее входить? Сити-менеджер сообщает: «представители ответственных структурных подразделений администрации и депутатского корпуса».
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ИСТОЧНИК KP.RU