Сити-менеджер Рязани Елена Сорокина ответила на коллективное обращение из УРТ

СЕГОДНЯ 20:48 2019-11-27T20:57:07+03:00

Правда, только в социальных сетях. Ситуацию она поручила «разрулить» Андрею Михно

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На своей странице в facebook глава администрации Елена Сорокина ответила на коллективное письмо сотрудников УРТ. Градоначальник считает, что ситуация «требует безотлагательного решения».

Для преодоления разногласий между сотрудниками и руководством УРТ будет создана рабочая группа. Возглавит ее… Андрей Михно, «начальник транспортного цеха» при администрации Рязани. Кто еще будет в нее входить? Сити-менеджер сообщает: «представители ответственных структурных подразделений администрации и депутатского корпуса».

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ИСТОЧНИК KP.RU