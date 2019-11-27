Маламуты и самоеды. Под Рязанью пройдут гонки на ездовых собаках

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-27T18:19:21+03:00

На старт выйдут несколько десятков команд, которые будут состязаться в том числе и скиджоринге. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На старт выйдут около сотник команд из нескольких регионов России

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В Рязанской области, на специально подготовленной трассе протяженностью 6 км, пройдут соревнования по ездовому спорту.

На старт выйдут несколько десятков команд, которые будут состязаться в следующих дисциплинах:

- скиджоринг (собака тянет лыжника — Ред.);

- нарта с 2, 4 и 6-8 собаками.

В соперники к рязанцам приедут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Калужской, Ивановской, Владимирской и других регионов России.

Этой гонкой Рязань — столица Нового года – 2020, откроет зимний сезон в ездовом спорте.

В одной команде вместе со спортсменами на старт выйдут северные ездовые собаки: лохматые маламуты, голубоглазые хаски, белоснежные самоеды, веселые якутские лайки, а также норвежские ездовые метисы – самые быстрые из ездовых собак.

Пройдут соревнования 21 декабря с 09:00 до 16:00 (старты с 11:00).

Место проведения: «Экопарк Поляны» (поселок Варские).

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ИСТОЧНИК KP.RU