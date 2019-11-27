Маламуты и самоеды. Под Рязанью пройдут гонки на ездовых собаках
В Рязанской области, на специально подготовленной трассе протяженностью 6 км, пройдут соревнования по ездовому спорту.
На старт выйдут несколько десятков команд, которые будут состязаться в следующих дисциплинах:
- скиджоринг (собака тянет лыжника — Ред.);
- нарта с 2, 4 и 6-8 собаками.
В соперники к рязанцам приедут спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Калужской, Ивановской, Владимирской и других регионов России.
Этой гонкой Рязань — столица Нового года – 2020, откроет зимний сезон в ездовом спорте.
В одной команде вместе со спортсменами на старт выйдут северные ездовые собаки: лохматые маламуты, голубоглазые хаски, белоснежные самоеды, веселые якутские лайки, а также норвежские ездовые метисы – самые быстрые из ездовых собак.
Пройдут соревнования 21 декабря с 09:00 до 16:00 (старты с 11:00).
Место проведения: «Экопарк Поляны» (поселок Варские).
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ИСТОЧНИК KP.RU