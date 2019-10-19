ХК «Рязань»: прощание с Николаем Жердевым и девять буллитов

ХК «Рязань» проиграл два заключительных мачта домашней серии, хотя оба раза был очень близок к победе.

В среду, 16 октября, подопечные Александра Сырцова до 59-й минуты вели 1:0 (в «составе горожан» отличился Георгий Сергеенко) в противостоянии с «Южным Уралом». К сожалению для местных болельщиков уральцы в самой концовке смогли сравнять счет (Илья Скворцов). А в овертайме после необязательного удаления у хозяев и вовсе вырвали победу (Руслан Хасаншин).

Этот матч стал первой официальной игрой без Николая Жердева, который покинул ХК «Рязань».

- Николай очень мастеровитый игрок, работать было с ним очень интересно, - подчеркнул после матча на пресс-конференции Александр Сырцов. - Думаю, ребятам было чему у него поучиться. Вообще самые позитивные эмоции остались от сотрудничества с ним.

В свою очередь и Николай Жердев отметил дружный коллектив «горожан» и пожелал клубу удачи. Так закончилась еще одна довольно интересная глава в истории рязанского хоккея.

В пятницу, 18 октября, «горожане» принимали на домашнем льду челябинский «Челмет». В этой игре рязанцы напротив большую часть матча выступали в роли догоняющих. До 53-й минуты держался счет 0:1 в пользу гостей.

Но «горожане» добавили и в конце концов смогли реализовать большинство (отличился Виталий Кудрин). Игра ушла в овертайм. Дополнительная пятиминутка победителя не выявила. Хотя в концовке рязанцам представился отличный шанс вырвать викторию. За 21 секунду до конца овертайма челябинцы остались в меньшинстве (втроем против четверых рязанцев).

- Не было желания заменить вратаря на пятого полевого игрока и попробовать окончательно сломать соперника? – поинтересовались мы у тренера «горожан».

- Понимаете, есть наигранные схемы при игре четвером против троих, - отметил Сырцов. – Пятый игрок мог просто внести сумятицу.

Реализовать большинство рязанцы не сумели, и настало время буллитов. Для того, чтобы выявить победителя игрокам пришлось пробить по девять хоккейных пенальти! И опять-таки к сожалению для болельщиков, собравшихся на трибунах, в этом игровом компоненте фортуна улыбнулась гостям. Челябинск уезжает из Рязани с победой.

После матча с "Челметом" болельщики встретились с тренером "горожан", чтобы обсудить ситуацию в команде.

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