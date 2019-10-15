ХК «Рязань» и двукратный чемпион мира Николай Жердев расторгли контракт
Во вторник, 15 октября, пресс-служба ХК «Рязань» сообщила, что клуб расторг контракт с двукратным чемпионом мира Николаем Жердевым. По официальной версии, озвученной «Комсомольской правде», команда и игрок расстались из-за семейных обстоятельств последнего.
Отметим, что рязанские болельщики во время домашний игр тепло поддерживали Николая, который до этого больше года не играл в хоккей. Увы, возвращение в большой спорт получилось смазанным.
В составе «горожан» Жердев провел девять игр, набрал два очка (за две результативные передачи), показатель полезности составил «-7».
Вместе с Жердевым расположение клуба также покинули Никита Харькин (3 игры, ноль набранных очков, показатель полезности «-4») и Евгений Закурин (2 игры, ноль набранных очков, показатель полезности «0»).
ИСТОЧНИК KP.RU
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