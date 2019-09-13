Павел Хомченко: от третьего вратаря в ХК «Рязань» до основного в московском «Спартаке»

СЕГОДНЯ 02:13 2019-09-13T02:19:27+03:00

Павел Хомченко и спортивный обозреватель "Комсомолки" Павел Аверин после победного для воскресенского "Химика" матча. Январь 2019. Рязань

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В четверг, 12 сентября, в составе московского «Спартака» в КХЛ на последнем рубеже отлично отыграл Павел Хомченко. Красно-белые победили рижское «Динамо» со счетом 5:1. Для Хомченко победа стала первой в КХЛ.

Напомним, что сезон 2014/2015 годов Павел провел за хоккейный клуб «Рязань». Правда, тогда на лед он выходил довольно редко. Тренерский штаб доверял больше Сергею Белову и Георгию Бояршинову. По окончании сезона рязанский клуб Хомченко покинул.

Летом 2018 перешел в систему «Спартака» и в составе воскресенского «Химика» провел фантастический сезон. В конце минувшего января именно во многом благодаря Хомченко команда из Воскресенска победила рязанцев на их домашнем льду со счетом 3:0.

Сезон 2019/2020 Хомченко начал в московском «Спартаке» под руководством Олега Знарка. К пятому матчу стал основным вратарем команды.

ИСТОЧНИК KP.RU