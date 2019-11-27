ХК «Рязань» повторил клубный антирекорд

СЕГОДНЯ 05:36 2019-11-27T05:36:35+03:00

Лишь однажды до этого «горожане» в ВХЛ пропускали девять шайб

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26 ноября хоккейный клуб «Рязань» проводил очередную домашнюю игру в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Изначально было понятно, что встреча против нефтекамского «Тороса» легкой не получится – в лазарете рязанцев находится едва ли не половина команды и главный тренер. Но то, что уже к 26-й минуте гости забросят пять безответных шайб, наверное, не предполагал никто.

- После пятой шайбы понял, что победа в основное время наша, - отметил главный тренер нефтекамцев Руслан Сулейманов. – Но задача была сделать так, чтобы команда продолжила играть с полной самоотдачей до конца.

Отметим, что спустя две минуты после пятой пропущенной шайбы рязанцы тоже провели результативную атаку – ворота соперника распечатал Артем Кокшаров.

Ну а затем снова настала пора гостей. Еще четыре раза шайба побывала в воротах «горожан»! Хозяева лишь за 19-секунд до финальной сирены смогли вновь огорчить «Торос» (шайба на счету Захара Чернова). Итог 9:2 в пользу команды из Нефтекамска. Поражение для рязанцев стало седьмым подряд (антирекорд клуба - восемь подряд поражений).

Отметим, что только однажды за всю историю выступления в ВХЛ ХК «Рязань» пропускал в игре девять шайб – это случилось в ноября 2011 года. Тогда «горожане» со счетом 3:9 уступили в гостях челябинскому «Мечелу». Кстати, в том же сезоне рязанцы установили и свой рекорд результативности в одной игре, отправив те же девять шайб в сетку ворот саратовского «Кристалла» (та игра завершилась со счетом 9:1).

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ИСТОЧНИК KP.RU