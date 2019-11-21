После победы над лидером ХК «Рязань» терпит пятое поражение подряд

21 Нояб. 23:12 2019-11-21T23:25:24+03:00

Вбрасывание в центральном круге после того, как рязанцам удалось отыграть одну шайбу.

На этот раз «горожане» крупно уступили одному из аутсайдеров – ижевской «Ижстали»

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В четверг, 21 ноября, хоккейный клуб «Рязань» проводил очередной домашний матч в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Соперником «горожан» стала ижевская «Ижсталь». Обе команды подошли к матчу не в лучшем настроении: сталевары потерпели пять поражений подряд, рязанцы – четыре.

К сожалению, для местных болельщиков череду неудач прервали именно гости. К 35-й минуте матча в воротах хозяев побывали четыре (!) безответные шайбы (дважды Вадим Щегольков, Алексей Баженов, Богдан Денисевич).

После этого наставник рязанцев Александр Сырцов заменил в воротах Сергея Большакова на Сергея Денисова. Последний шайб больше не пропустил, но и нападение за оставшееся время не слишком преуспело. Рязанцы смогли порадовать болельщиков лишь одной заброшенной шайбой (Георгий Сергеенко). Итог - 4:1 в пользу команды из Удмуртии.

На вопрос, что случилось с «Рязанью» после замечательной победы над лидером – питерским «Динамо» Сырцов ответил следующее:

- Все последнее время команда играла на пределе. Был неплохой предыдущий выезд, хорошая домашняя серия с лидерами, но все это далось нам слишком большой ценой. У нас очень короткая скамейка… Сейчас смотрим новых игроков, но опять-таки должно пройти какое-то время.

Следующую домашнюю игру рязанцы проведут уже в субботу, 23 ноября.

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Встреча завершилась с футбольным счетом 1:0 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU