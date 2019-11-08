Танцующий вратарь приносит удачу ХК «Рязань»: обыгран лидер
7 ноября хоккейный клуб «Рязань» принимал на своем льду лидера регулярного чемпионата ВХЛ (по потерянным очкам) – «Динамо» из Санкт-Петербурга.
Единственную шайбу в игре на третьей минуте первого периода кистевым броском со средней дистанции забросил Георгий Сергеенко (ХК «Рязань»). В дальнейшем рязанцы старались строго играть в обороне и по возможности беспокоить соперника созидательными действиями.
Минуту и 55 секунд в концовке встречи гости провели без вратаря, заменив его на шестого полевого игрока, но распечатать ворота «горожан» так и не смогли. Итог 1:0 в пользу ХК «Рязань».
- Оборона и вратарь рязанцев – вот причины нашего сегодняшнего поражения, - подвел итог встречи наставник динамовцев Эдуард Занковец.
Главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов в свою очередь сказал, что только благодаря запредельной самоотдаче удалось выиграть этот матч.
Сухую победу к радости болельщиков вратарь «горожан» Сергей Большаков отметил новым танцем на льду.
Танец Сергея Большакова..
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ИСТОЧНИК KP.RU
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