2019-11-08T07:53:25+03:00
Спорт

Танцующий вратарь приносит удачу ХК «Рязань»: обыгран лидер

Встреча завершилась с футбольным счетом 1:0
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Победная шайба в воротах. Фото: пресс-служба ХК "Рязань".Победная шайба в воротах. Фото: пресс-служба ХК "Рязань".
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7 ноября хоккейный клуб «Рязань» принимал на своем льду лидера регулярного чемпионата ВХЛ (по потерянным очкам) – «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Единственную шайбу в игре на третьей минуте первого периода кистевым броском со средней дистанции забросил Георгий Сергеенко (ХК «Рязань»). В дальнейшем рязанцы старались строго играть в обороне и по возможности беспокоить соперника созидательными действиями.

Минуту и 55 секунд в концовке встречи гости провели без вратаря, заменив его на шестого полевого игрока, но распечатать ворота «горожан» так и не смогли. Итог 1:0 в пользу ХК «Рязань».

- Оборона и вратарь рязанцев – вот причины нашего сегодняшнего поражения, - подвел итог встречи наставник динамовцев Эдуард Занковец.

Главный тренер ХК «Рязань» Александр Сырцов в свою очередь сказал, что только благодаря запредельной самоотдаче удалось выиграть этот матч.

Сухую победу к радости болельщиков вратарь «горожан» Сергей Большаков отметил новым танцем на льду.

Танец Сергея Большакова..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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