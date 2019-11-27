В Рязани пропал 45-летний мужчина с карими глазами
Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал в среду, 27 ноября, информацию об исчезновении 45-летнего (1975 года рождения) Игоря Геннадьевича Щинова. Отмечается, что местонахождение мужчины неизвестно с 16 ноября.
Его приметы: рост 180 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие.
Во что был одет в день исчезновения - неизвестно.
Отмечается, что мужчина может находиться в любом городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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