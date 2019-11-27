2019-11-27T15:00:27+03:00
Общество

В Рязани пропал 45-летний мужчина с карими глазами

Его местонахождение неизвестно с 16 ноября
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Фото: "Лиза Алерт Рязань".Фото: "Лиза Алерт Рязань".
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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал в среду, 27 ноября, информацию об исчезновении 45-летнего (1975 года рождения) Игоря Геннадьевича Щинова. Отмечается, что местонахождение мужчины неизвестно с 16 ноября.

Его приметы: рост 180 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие.

Во что был одет в день исчезновения - неизвестно.

Отмечается, что мужчина может находиться в любом городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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