В Рязани пропал 45-летний мужчина с карими глазами

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-27T15:00:27+03:00

Его местонахождение неизвестно с 16 ноября

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Поисково-спасательный отряд «Liza Alert Рязань» опубликовал в среду, 27 ноября, информацию об исчезновении 45-летнего (1975 года рождения) Игоря Геннадьевича Щинова. Отмечается, что местонахождение мужчины неизвестно с 16 ноября.

Его приметы: рост 180 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные, глаза карие.

Во что был одет в день исчезновения - неизвестно.

Отмечается, что мужчина может находиться в любом городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU