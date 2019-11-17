С татуировкой на руке: в Рязанской области ищут пропавшего мужчину в черном
В Рязанской области разыскивают 59-летнего Равила Магданова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, мужчина еще 26 сентября ушел из дома в городе Скопине, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.
Особые приметы: на правой руке татуировка.
Был одет: черная кепка, черный пуловер на пуговицах, черные брюки, черные туфли.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении Равила Магданова, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязанской области пропал 59-летний мужчина с зелеными глазами
Его местонахождение неизвестно с 3 ноября. Ориентировку на поиск опубликовали волонтеры (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU