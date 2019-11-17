С татуировкой на руке: в Рязанской области ищут пропавшего мужчину в черном

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-17T09:01:40+03:00

Равил Магданов не выходил на связь с родными и близкими с 26 сентября этого года

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В Рязанской области разыскивают 59-летнего Равила Магданова, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, мужчина еще 26 сентября ушел из дома в городе Скопине, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза карие.

Особые приметы: на правой руке татуировка.

Был одет: черная кепка, черный пуловер на пуговицах, черные брюки, черные туфли.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если у вас есть хоть какая-то информация о местонахождении Равила Магданова, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Его местонахождение неизвестно с 3 ноября. Ориентировку на поиск опубликовали волонтеры (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU