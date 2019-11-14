2019-11-14T08:59:07+03:00
Происшествия

В Рязанской области пропал 59-летний мужчина с зелеными глазами

Его местонахождение неизвестно с 3 ноября. Ориентировку на поиск опубликовали волонтеры
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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С приписками «Может находится в вашем городе/районе» и «Нуждается в медицинской помощи» разыскивается 59-летний Андрей Скороплетов из села Подвязье, что под Рязанью. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» информирует: местонахождение мужчины неизвестно с 3 ноября.

Во что был одет пропавший, волонтеры точно говорить не берутся, но, возможно, на нем была синяя форма охранника.

Приметы Андрея Ивановича таковы:

- рост 180 сантиметров;

- телосложение нормальное;

- волосы короткие седые;

- глаза зеленые.

С информацией просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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