В Рязанской области пропал 59-летний мужчина с зелеными глазами
С приписками «Может находится в вашем городе/районе» и «Нуждается в медицинской помощи» разыскивается 59-летний Андрей Скороплетов из села Подвязье, что под Рязанью. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» информирует: местонахождение мужчины неизвестно с 3 ноября.
Во что был одет пропавший, волонтеры точно говорить не берутся, но, возможно, на нем была синяя форма охранника.
Приметы Андрея Ивановича таковы:
- рост 180 сантиметров;
- телосложение нормальное;
- волосы короткие седые;
- глаза зеленые.
С информацией просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU