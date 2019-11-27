Модная тенденция. Дима Билан прочитал в Рязани стихотворение Есенина
26 ноября на концерте в Рязани поп-музыкант Дима Билан прочитал стихотворение Сергея Есенина «Пускай ты выпита другим», а затем исполнил песню «Ночной хулиган». Видео с фрагментами выступления он выложил в своем Instagram.
- Уже не первый раз я у вас, спасибо, что каждый раз - как дома, - обратилась звезда к местной публике.
Также Билан заявил, что концерт в Рязани был последним в 2019 году.
Напомним, прежде артисты неоднократно обращались к творчеству Сергея Есенина, выступая на его родине. Одним из последних был рэпер Feduk, который сделал это дважды за несколько месяцев - в марте и июне, на большом выпускном.
ИСТОЧНИК KP.RU