На Большом выпускном в Рязани рэпер Feduk исполнил все свои хиты

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-29T11:36:32+03:00

Рязанцы сами захотели, чтобы перед ними выступил Федук, и не пожалели.

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Во время Большого выпускного в Рязани на Соборной площади выступил известный рэпер Feduk. Это был один из самых ярких моментов праздника и подарок всем выпускникам, их родителям и учителям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/717401" frameborder="0"></iframe> Рэпер Feduk исполняет песню на стихи Сергея Есенина.

Музыкант исполнил все свои самые известные хиты, а также спел под гитару песню на стихи Сергея Есенина «Заметался пожар голубой». Несмотря на промозглую погоду и дождь, шоу получилось ярким.

Напомним, приглашенную звезду выбирала сама молодежь. Именно по итогам результатов голосования победителем и хедлайнером «Большого выпускного - 2019» в Рязани стал Feduk.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/717399" frameborder="0"></iframe> Рэпер Feduk выступил на Большом выпускном в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU