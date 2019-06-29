На Большом выпускном в Рязани рэпер Feduk исполнил все свои хиты
Во время Большого выпускного в Рязани на Соборной площади выступил известный рэпер Feduk. Это был один из самых ярких моментов праздника и подарок всем выпускникам, их родителям и учителям.
Рэпер Feduk исполняет песню на стихи Сергея Есенина.
Музыкант исполнил все свои самые известные хиты, а также спел под гитару песню на стихи Сергея Есенина «Заметался пожар голубой». Несмотря на промозглую погоду и дождь, шоу получилось ярким.
Напомним, приглашенную звезду выбирала сама молодежь. Именно по итогам результатов голосования победителем и хедлайнером «Большого выпускного - 2019» в Рязани стал Feduk.
Рэпер Feduk выступил на Большом выпускном в Рязани.
ИСТОЧНИК KP.RU