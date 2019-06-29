2019-06-29T11:36:32+03:00
Звезды

На Большом выпускном в Рязани рэпер Feduk исполнил все свои хиты

Сюрпризом для выпускников стала песня на стихи поэта Сергея Есенина [видео]
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Рязанцы сами захотели, чтобы перед ними выступил Федук, и не пожалели.Рязанцы сами захотели, чтобы перед ними выступил Федук, и не пожалели.
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Во время Большого выпускного в Рязани на Соборной площади выступил известный рэпер Feduk. Это был один из самых ярких моментов праздника и подарок всем выпускникам, их родителям и учителям.

Рэпер Feduk исполняет песню на стихи Сергея Есенина.

Музыкант исполнил все свои самые известные хиты, а также спел под гитару песню на стихи Сергея Есенина «Заметался пожар голубой». Несмотря на промозглую погоду и дождь, шоу получилось ярким.

Напомним, приглашенную звезду выбирала сама молодежь. Именно по итогам результатов голосования победителем и хедлайнером «Большого выпускного - 2019» в Рязани стал Feduk.

Рэпер Feduk выступил на Большом выпускном в Рязани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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