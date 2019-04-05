Госдума озаботилась рязанским выступлением Feduk`а

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-05T15:10:08+03:00

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов раскритиковал рязанское выступление рэпера Feduk`а. Парламентарию не понравилось, что на концерте 30 марта в клубе Deep артист исполнил песню на стихи Сергея Есенина «Заметался пожар голубой».

- Он не пропагандирует классиков. Он пропагандирует себя! Эта песня исполнена для того, чтобы вокруг него самого начались обсуждения. Безусловно, это просто пиар. Есенин есть Есенин, независимо от вариантов его исполнения, - цитирует Шолохова агентство «Москва».

Также депутат высказался и о вокальных способностях рэпера, сравнив его тембр с «заунывными гнусавыми голосами юнцов».

ИСТОЧНИК KP.RU