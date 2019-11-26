2019-11-26T18:26:10+03:00
Общество

Шесть тысяч рязанских школьников прошли проверку на наркотики

Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на антинаркотической комиссии
Роман ДОРОФЕЕВ
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Во вторник, 26 ноября, губернатор Николай Любимов провел заседание антинаркотической комиссии.

- Недавно мы приняли стратегически значимый документ – программу по углубленному профилактическому осмотру детей и молодежи, - отметил глава региона. – В Рязанской области повсеместно введено тестирование школьников и студентов профессиональных образовательных организаций на потребление наркотиков. Это реальный практический шаг и я убежден в его положительных результатах. Нас поддержали и профильные специалисты, и общественность, и разные известные люди, в том числе в молодежных кругах.

По словам Николая Любимова, за прошедшие несколько недель тестирование прошли примерно шесть тысяч школьников и студентов из сорока учебных учреждений.

Если ранее осмотры проводились выборочно и касались только детей из «группы риска», то теперь врачи имеют возможность провести такую работу с каждый ребенком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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