Шесть тысяч рязанских школьников прошли проверку на наркотики
Во вторник, 26 ноября, губернатор Николай Любимов провел заседание антинаркотической комиссии.
- Недавно мы приняли стратегически значимый документ – программу по углубленному профилактическому осмотру детей и молодежи, - отметил глава региона. – В Рязанской области повсеместно введено тестирование школьников и студентов профессиональных образовательных организаций на потребление наркотиков. Это реальный практический шаг и я убежден в его положительных результатах. Нас поддержали и профильные специалисты, и общественность, и разные известные люди, в том числе в молодежных кругах.
По словам Николая Любимова, за прошедшие несколько недель тестирование прошли примерно шесть тысяч школьников и студентов из сорока учебных учреждений.
Если ранее осмотры проводились выборочно и касались только детей из «группы риска», то теперь врачи имеют возможность провести такую работу с каждый ребенком.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
В Рязани начали проверять школьников на употребление наркотиков
Первые тесты прошли в общеобразовательной школе №22 (подробнее).
Из пушки по воробьям: насколько эффективно массовое тестирование школьников на наркотики
«Комсомолка» внимательно изучила инициативу региональных властей и попросила специалистов рассказать о профилактике подростковой зависимости (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»