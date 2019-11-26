Затраты на ЖКХ в Рязанской области самые весомые по стране

СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-26T17:25:06+03:00

Наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Высокая доля в расходах домохозяйства связана с низким уровнем потребления в регионе

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Сбербанк обработал и проанализировал данные по тратам россиян на услуги ЖКХ за девять месяцев 2019 года.

Исследования «СберДанных» показали, что наиболее весомыми затраты на ЖКХ оказались для жителей Рязанской области — 13,1% от расходов на потребление. Далее следуют дальневосточные регионы: Чукотский АО (12,7%), Еврейская АО и Камчатский по 12,6%. При этом на Камчатке высокая доля коммунальных услуг в расходах обусловлена высокой стоимостью самих услуг — средние затраты на ЖКХ по итогам девяти месяцев составили 7983 рублей. Это один из самых высоких показателей по стране.

В Рязанской и Еврейской областях услуги ЖКХ значительно дешевле (3337 рублей и 4018 рублей соответственно), поэтому их высокая доля в расходах домохозяйства связана с низким уровнем потребления в этих регионах. В среднем по стране семья тратит на ЖКХ 9% своего бюджета.

Отмечается, что в оценку стоимости ЖКХ включены траты на газ, электроэнергию, водоснабжение, тепловую энергию, а также капитальный ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU