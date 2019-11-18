2019-11-18T14:31:06+03:00
Общество

Рязанские чиновники одобрили повышение стоимости льготного проездного

Областные власти считают, что эта мера позволит повысить сбалансированность финансового состояния перевозчика
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Увеличение составит 2,7%, что полностью соответствует прогнозу и росту потребительских цен в 2020 году.Увеличение составит 2,7%, что полностью соответствует прогнозу и росту потребительских цен в 2020 году.
Изменить размер текста:

На выездном заседании правительства Рязанской области под председательством губернатора Николая Любимова чиновники одобрили проект изменений в постановление, касающееся стоимости льготных проездных. Цену планируется поднять с 365 до 375 рублей.

— Увеличение составит 2,7%, что полностью соответствует прогнозу и росту потребительских цен в 2020 году, — заявил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник. — Эта мера позволит повысить сбалансированность финансового состояния перевозчика с необходимостью обеспечить социально значимые перевозки льготников в условиях роста затрат на топливо, запасные части и другие эксплуатационные материалы.

Отдельно чиновник упомянул, что данные проект прошел экспертизу на коррупциогенность.

— Никаких замечаний не поступило, — резюмировал Решетник.

В итоге, члены рязанского правительства проект поддержали.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Власти Рязани ищут перевозчика на маршрут №46

Администрация города объявила открытый конкурс на перевозки от поселка Семчино до дворца спорта «Олимпийский». Известны и все остановки, через которые будет проходить новый маршрут (подробнее).

Сколько должны стоить настоящие пельмени и докторская колбаса?

Мы приготовили популярные продукты самостоятельно, чтобы выяснить их истинную стоимость (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС объявило метеопредупреждение из-за тумана
Рязанцам напомнили, куда нужно жаловаться на невывоз мусора
Ночью по улицам Рязани вновь прошли автомобильные вандалы
За девять месяцев рязанцы украли электричества на 64 млн рублей
В Рязани торгуют икрой несуществующего предприятия
Не в той пилотке? В Новомичуринске появилось граффити к 75-летию Победы
Пожилой рязанец на Lexus въехал в ограждение на площади Ленина
Очередной любитель конопли в летах попался в рязанской глубинке
«Ростелеком» завершил организацию Wi-Fi сети в более чем 6000 отделениях Сбербанка
Приехавшему в Скопин правительству больше всего жаловались на дороги
Три карасика и щука. У рязанских браконьеров изъяли 7 кг рыбы
На нескольких улицах центра Рязани во вторник отключат электричество
Из-за ДТП на трассе в Скопинском районе два автомобиля вылетели в кювет
Телеканал «Край рязанский» будет вещать на ОТР
Рязанский боец ММА Артем Казбанов стал мастером спорта России
Рязанская «семерка» с обильным тюнингом оказалась по документам ВАЗ-2101
Дом на Цветном бульваре очистили от зарослей американского клена
Тюнинг рязанской «семерки» поразил пользователей соцсети
В Спасском районе открылась вакансия на должность председателя суда
Немцы ищут в Рязани площадки для выпуска комплектующих к станкам
На окраине Рязани сгорел магазин стройматериалов
В понедельник в девяти районах Рязанской области отключат электричество