Рязанские чиновники одобрили повышение стоимости льготного проездного

18 Нояб. 14:25 2019-11-18T14:31:06+03:00

Увеличение составит 2,7%, что полностью соответствует прогнозу и росту потребительских цен в 2020 году.

Изменить размер текста: A A

На выездном заседании правительства Рязанской области под председательством губернатора Николая Любимова чиновники одобрили проект изменений в постановление, касающееся стоимости льготных проездных. Цену планируется поднять с 365 до 375 рублей.

— Увеличение составит 2,7%, что полностью соответствует прогнозу и росту потребительских цен в 2020 году, — заявил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник. — Эта мера позволит повысить сбалансированность финансового состояния перевозчика с необходимостью обеспечить социально значимые перевозки льготников в условиях роста затрат на топливо, запасные части и другие эксплуатационные материалы.

Отдельно чиновник упомянул, что данные проект прошел экспертизу на коррупциогенность.

— Никаких замечаний не поступило, — резюмировал Решетник.

В итоге, члены рязанского правительства проект поддержали.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Власти Рязани ищут перевозчика на маршрут №46

Администрация города объявила открытый конкурс на перевозки от поселка Семчино до дворца спорта «Олимпийский». Известны и все остановки, через которые будет проходить новый маршрут (подробнее).

Сколько должны стоить настоящие пельмени и докторская колбаса?

Мы приготовили популярные продукты самостоятельно, чтобы выяснить их истинную стоимость (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU