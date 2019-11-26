2019-11-26T17:17:45+03:00
Общество

После ночи с крепким морозом в Рязанской области заметно потеплеет

В четверг обещают и вовсе вовсе около 0°C
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Снега тем временем не обещают.Снега тем временем не обещают.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз синоптиков регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 27 ноября.

В среду ожидается переменная облачность и в основном без осадков. Ветер южный, умеренный.

Температура воздуха по области ночью -9...-4°С, местами столбики термометров упадут до -13°С. Днем потеплеет до -5…0°C.

По предварительному прогнозу метеорологов на 28 ноября, в ночь на четверг в регионе будет уже -10…-5°С, днем воздух прогреется до -4…+1ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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